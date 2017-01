POL-SO: Soest - Überörtliche Einbrecher in Soest festgenommen (Folgemeldung)

Soest (ots) - Nachdem am Dienstagabend zwei Einbrecher auf frischer Tat bei einem Wohnungseinbruch in ein Haus im Antonius-Beermann-Weg festgenommen wurden, hat die Richterin vom Amtsgericht in Soest, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, die Untersuchungshaft für die 27 und 31 Jahre alten albanischen Staatsangehörigen angeordnet. Nach den bisherigen Feststellungen stehen die Beiden in dringendem Tatverdacht einen Wohnungseinbruch in Möhnesee-Delecke und in Soest begangen zu haben. Die Tatverdächtigen machten in ihren Vernehmungen keine Angaben zur Sache und ließen sich anwaltlich vertreten. Da der dringende Verdacht besteht, dass sie in der zurückliegenden Zeit weitere Wohnungseinbrüche im Kreis Soest und auch darüber hinaus begangen haben könnten, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell