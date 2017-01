POL-SO: Soest-Deiringsen - Täter nutzen Leiter für Einbruch

Soest (ots) - Mit Hilfe einer auf dem Grundstück vorgefundenen Aluleiter gelangten unbekannte Täter an ein Fenster im Obergeschoß eines Hauses auf der Wippringser Heide. Dieses hebelten sie mit einem Schraubendreher auf, und stiegen in die Räume. Während sich der Bewohner im Erdgeschoß aufhielt suchten die Einbrecher im Obergeschoß nach Wertsachen. Ohne Diebesgut verließen sie das Gebäude wieder auf dem Einstiegsweg. Gegen 18:00 Uhr hatte der Geschädigte verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die Polizei jedoch erst später informiert. Diese konnte nur noch die Anzeige aufnehmen und umfangreiche Spurensuche und Sicherung durchführen. Die Polizei weißt erneut darauf hin, dass verdächtige Beobachtungen so schnell wie möglich über die Notrufnummer 110 gemeldet werden sollten, um die Täter noch auf frischer Tat zu ertappen und festzunehmen. Im vorliegenden Fall sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell