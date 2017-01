POL-SO: Soest - Einbruch

Soest (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde in ein Haus am Hattroper Weg eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf um ins Innere zu gelangen. Ob sie hier etwas entwendeten, konnte noch nicht geklärt werden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell