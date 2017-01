POL-SO: Soest - Drei Einbrüche in Geschäftsräume

Soest (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde im Stadtgebiet in drei Firmen eingebrochen. Vor dem Schonekindtor bohrten die Täter das Türschloss eines Versicherungsbüros auf. Nach erstem Anschein machten die Diebe dabei keine Beute. An der Osthofenstraße wurde mit gleicher Vorgehensweise die Tür eines Fitnessstudios geöffnet. Auch hier konnten die Unbekannten offensichtlich nichts erbeuten. Bei einer Zahnarztpraxis an der Wiesenstraße wurden neben der Eingangstür auch im Inneren zwei Türen aufgebrochen. Die Beute war in diesem Fall ein kleiner Bargeldbetrag. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (lü)

