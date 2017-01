POL-SO: Soest - Fahrzeuge aufgebrochen

Soest (ots) - Am Tappeweg und in der Friedrichstraße wurden in der vergangenen Nacht zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Am Tapeweg öffneten unbekannte Täter einen Firmenbulli auf bisher ungeklärte Art und Weise. Sie durchsuchten das Fahrzeug und erbeuteten ein Handy und einen Schlüssel. Ein Opel Astra an der Friedrichstraße wurde ebenfalls auf unbekannte Art geöffnet. Hier konnten die Diebe einen Akku-Bohschrauber erbeuten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell