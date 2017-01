POL-SO: Soest - VW Multivan gestohlen

Soest (ots) - In der Nacht zu Mittwoch wurde ein schwarzer VW Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen SO-KO 664 vor einem Haus im Thidrekweg entwendet. Das Bulli im Wert von etwa 40000 Euro war am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr abgestellt worden. Am Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr stellte der Eigentümer dann den Diebstahl fest. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter oder den Verbleib des Fahrzeuges geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell