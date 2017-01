POL-SO: Werl - Einbrecher flüchteten ohne Diebesgut

Werl (ots) - Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden zwei Einbrecher am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr gestört, als sie gerade das Fenster zur Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mellinstaße aufhebelten. Den Einbrechern war es wohl noch gelungen in die Wohnräume einzudringen, allerdings ohne Diebesgut zu erbeuten. Anschließend liefen die beiden Männer in Richtung Kapuzinerring davon. Der erste Täter war etwa 30 Jahre alt und trug eine graue Jacke, der zweite Täter war etwas jünger und war schwarz gekleidet. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität der beiden Männer oder deren weiteren Fluchtweg geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

