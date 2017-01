POL-SO: Soest - Tageswohnungseinbruch

Soest (ots) - Am Dienstag kletterten Einbrecher am Dienstag über ein Balkongeländer und gelangten so auf die Terrasse der Erdgeschoßwohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Höggenstraße. Sie hebelten das Schlafzimmerfenster auf und drangen in die Wohnräume ein. Hier suchte sie in allen Schränken nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde war zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme unklar, ebenso ob es einen Zusammenhang mit einem Einbruch im Antonius-Beermann-Weg gibt, bei dem zwei Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen wurden. Die Geschädigten hatten sich zwischen 09:00 Uhr 21:30 Uhr nicht in der Wohnung befunden. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell