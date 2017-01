POL-SO: Warstein-Sichtigvor - Randalierer uneinsichtig

Warstein (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 16:20 Uhr pöbelte ein 41-jähriger Mann aus Warstein vor einem Grillimbiss an der Möhnestraße. Die Beamten sprachen mehrfach einen Platzverweis aus, denen der 41-Jährige nicht folgte. Stattdessen beleidigte er die Beamten und trat vor Mülleimer und Straßenschilder. Zur Durchsetzung des Platzverweises und Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell