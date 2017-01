POL-SO: Möhnesee-Delecke - Einbrecher erbeuteten Schmuck

Möhnesee (ots) - Zwischen 16:15 Uhr und 17:30 Uhr hebelten am Dienstag Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Kapellenweg auf. Im Haus suchten sie besonders in den Schlafräumen nach Wertsachen und erbeuteten dabei mehrere Schmuckgegenstände. Diese konnten bei der Festnahme von zwei Tatverdächtigen in Soest, zu der es kurze Zeit später kam, sichergestellt werden. Bei diesem Einbruch sucht die Kriminalpolizei noch Zeugen, denen mögliche Täter oder verdächtige Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen sind. Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell