POL-SO: Soest - Überörtliche Einbrecher in Soest festgenommen

Polizeihund "Joker" unterstützte die Festnahme der beiden Einbrecher. Bild-Infos Download

Soest (ots) - Kurz nach 18:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge am Dienstag den Einbruch in ein Einfamilienhaus im Antonius-Beermann-Weg. Durch typische Einbruchgeräusche war er auf die Tat aufmerksam geworden. Er beobachtete, wie zwei männliche Täter ein Fenster im Obergeschoß eines Hauses aufhebelten, nachdem sie über einen Vorbau an das Fenster gelangt waren. Ein Täter schob die Rolllade hoch, der andere hebelte das Fenster auf. Der Zeuge verhielt sich vorbildlich. Statt die Täter laut anzusprechen informierte er über sein Handy die Polizei und beschrieb am Telefon, was sich gerade am Tatort ereignete, und ermöglichte so die spätere Festnahme. So konnte er beobachten, wie die beiden Männer, mit Taschenlampen ausgestattet, einen Raum nach dem nächsten betraten und nach Wertsachen durchsuchten. Beamte der Wache Soest, der Ermittlungskommission Wohnungseinbruchdiebstahl und des Einsatztrupps umstellten in der Zwischenzeit den Tatort. Als ein Täter das Haus durch die Eingangstür mit Diebesgut in den Händen verließ, wurde er bereits von den Beamten erwartet, und festgenommen. Der zweite Täter flüchtete vom Obergeschoß über ein Dach in den Garten. Nach einer kurzen Verfolgung wurde dessen Flucht durch den Diensthund "Joker" schmerzhaft gestoppt. Die Geschädigte hatte von dem ganzen Einsatz nichts mitbekommen, da sie im Erdgeschoß ihres Hauses mit Kopfhörer ferngesehen hatte. Sie wurde erst von dem Geschehen informiert, als die Einbrecher bereits festgenommen worden waren. Bei ihnen handelte es sich um zwei albanische Staatsangehörige im Alter von 27 und 31 Jahren. Sie wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung der Personen und des von ihnen genutzten PKW wurde Schmuck gefunden, der aus einem Einbruch in Möhnesee-Delecke vom Nachmittag stammte. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell