POL-SO: Soest-Müllingsen - Frau wird bei Unfall verletzt

Soest (ots) - Am Dienstag kam es um 13:55 Uhr an der Niederbergheimer Straße zwischen Soest und Müllingsen zu einem Unfall. Ein 41-jähriger Mann aus Ense wollte ein Firmengelände mit seinem Mercedes nach links in Richtung Müllingsen verlassen. Dabei übersah er den in Richtung Soest fahrenden Opel Astra einer 62-jährigen Frau aus Soest. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe abstreuen. Die Soesterin wurde zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 7500,- EUR geschätzt. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell