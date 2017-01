POL-SO: Lippetal-Lippborg - Einbrecher waren auf "Schnäppchen" aus

Lippetal (ots) - Im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagvormittag brachen unbekannte Täter in einen ehemaligen "Schnäppchenmarkt" an der Hauptstraße ein. Sie hebelten eine Tür auf um ins Innere zu gelangen. In dem Ladenlokal befanden sich noch nicht abtransportierte Waren. Ob die Täter sich an den "Schnäppchen" auch bedienten, konnte noch nicht geklärt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell