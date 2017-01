POL-SO: Ense-Bremen - Unfall an der Bushaltestelle

Ense (ots) - Am Dienstagmorgen kam es um 07:10 Uhr an der Bushaltestelle Zur Waterlappe zu einem Unfall. Eine 15-jährige Schülerin aus Ense überquerte vor einem an der Haltestelle stehenden Bus die Straße. Der 58-jährige Fahrer eines Lastwagens aus Ense bemerkte dies zu spät. Trotz langsamer Geschwindigkeit und Vollbremsung, berührte sein Fahrzeug das Mädchen. Diese stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde zwecks Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell