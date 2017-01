POL-SO: Lippstadt - Zweimal Totalschaden

Lippstadt (ots) - Am Dienstag kam es um 10:15 Uhr an der Kreuzung Koggenweg/Hansastraße zu einem Unfall. Eine 86-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem VW Golf auf der Hansastraße in Richtung Süden unterwegs. An der Kreuzung (abknickende Vorfahrt) wollte sie geradeaus weiterfahren. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Golf eines 26-jährigen Lippstädters. Es kam zur Kollision bei der beide Fahrzeuge Totalschaden erlitten. Die Seniorin musste zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell