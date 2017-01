POL-SO: Warstein - Gebrauchtwagen beschädigt und geflüchtet

Warstein (ots) - Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels an der Straße Zum Puddelhammer. Dabei kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit einem zum Verkauf vor dem Firmengebäude ausgestellten Gebrauchtwagens, einem weißen Toyota Aygo. Der Aufprall war so heftig, dass der Toyota mit dem Heck gegen das Gebäude gedrückt wurde. Es kam zu Beschädigungen an der Front und am Heck des PKW in Höhe von etwa 3000 Euro kam. Das Verkehrskommissariat in Warstein sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Telefon: 02902-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell