POL-SO: Warstein - Frauen im Bus belästigt

Warstein (ots) - Auf der Fahrt mit einem Linienbus von Warstein nach Meschede belästigte am Montag gegen 17:00 Uhr ein Mann eine 15-jährige Jugendliche, die mit dem Bus von Warstein in Richtung Hirschberg unterwegs war. Er berührte die Jugendliche an den Haaren und im Gesicht. Eine 16-jährige Jugendliche, die erkannte, dass der Mann entgegen dem Willen der 15-Jährigen handelte, mischte sich ein. Daraufhin wurde sie von dem Mann beleidigt. Richtigerweise informierte sie den Busfahrer und die Polizei von dem Geschehen. Der Mann stieg daraufhin an der nächsten Haltestelle an der Schule in Hirschberg aus. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei dem Mann um einen 56-jährigen Warsteiner, der sowohl dem Busfahrer als auch der Polizei bereits bekannt war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage und Nötigung eingeleitet. Bereits gegen 14:45 Uhr war am Montag einem weiteren Zeugen der Mann aufgefallen, wie er sich auf der Busstrecke R76 von Meschede nach Warstein einer etwa 20 bis 25-jährigen Frau näherte. Beide wechselten in Warstein den Bus (Linie S60) und fuhren in Richtung Lippstadt. Der Zeuge nutzt regelmäßig den Busverkehr und hat den Mann bereits mehrfach bei seinen Annäherungsversuchen beobachtet. Nach einer ersten Befragung geht die Polizei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich auch hier um den 56-jährigen Warsteiner handelte. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, oder von ihm belästigt wurden. Telefon: 02902-91000. (fm)

