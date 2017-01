POL-SO: Soest-Ampen - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Soest (ots) - Am Montag waren Wohnungseinbrecher im Soester Ortsteil unterwegs. Zwischen 17:50 Uhr und 20:00 Uhr drangen die Täter in ein Einfamilienhaus an der Schwefer Straße ein, und entwendeten Schmuck und Bargeld. In der Zeit von 17:40 Uhr bis 19:15 Uhr hebelten dann, vermutlich die gleichen Täter, das Wohnzimmerfenster an einem Haus in der Straße Hinter der Alten Schule auf. Nach ersten Feststellungen wurde Schmuck in noch unbekannter Menge gestohlen. In beiden Fällen sucht die Kriminalpolizei in Soest nach Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell