POL-SO: Soest - Unfall am Autohof

Beim Aufprall lösten die Airbags aus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Soest (ots) - Beim Abbiegen vom Autohof auf den Overweg übersah am Montagmorgen gegen 08:20 Uhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Erwitte den PKW einer 32-jährigen Frau aus Warstein, die auf dem Overweg in Richtung Soest unterwegs war. Trotz einer Notbremsung kam es zur Kollision bei der die 32-Jährige verletzt, und mit einem Rettungstransortwagen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Sachschaden betrug etwa 18500 Euro. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell