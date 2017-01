POL-SO: Werl - Dieb auf frischer Tat gestellt

Werl (ots) - Ein 33-jähriger Dieb aus Werl wurde am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr auf frischer Tat dabei ertappt, wie er einen Laptop aus dem Büro eines Restaurants an der Grafenstraße entwendete. Der Geschädigte überwältigte den Dieb und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 33-Jährige auch aus dem unverschlossenen Transporter des Restaurants verschiedene Gegenstände entwendet, und zum Abtransport bereit gelegt hatte. Da gegen den polizeilich bekannten Täter auch noch ein Haftbefehl vorlag wurde er durch die Beamten der Wache Werl in der JVA abgeliefert. Wegen der versuchten Diebstähle wurde eine gesonderte Anzeige gefertigt. (fm)

