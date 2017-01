POL-SO: Geseke-Störmede - Erneut alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs

Geseke (ots) - Kurz nach 20:00 Uhr meldete am Freitag ein aufmerksamer Zeuge einen Autofahrer, der in Schlangenlinien auf der Erwitter Straße in Richtung Geseke unterwegs war. Die Beamten stoppten das verdächtige Fahrzeug im Bereich Steinweg in Störmede. Schnell war auch der Grund für die unsichere Fahrweise ausgemacht. Der 24-jährige Fahrer aus Büren stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen. Dieser war dem 24-Jährigen bereits vor geraumer Zeit, ebenfalls wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, entzogen worden. Ende dieser Sperrfrist wäre Mitte August gewesen. Mit den erneuten Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis dürfte dieser Termin nicht mehr gelten. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell