POL-SO: Polizeimeldung vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Soest (ots) - Kreis Soest - Glatteisunfälle Aufgrund der angespannten Wetterlage durch überfrierende Nässe kam es im Zeitraum, Samstag, 07.01.17, 11:00 Uhr bis Sonntag, 08.01.17, 06:00 Uhr im gesamten Kreisgebiet zu insgesamt 32 Unfällen. Ein Schwerpunkt war im Bereich Warstein festzustellen, wo sich die meisten der Unfälle ereigneten. Glücklicherweise handelte es sich, bis auf den Unfall in Lippstadt - Benninghausen, siehe gesonderten Bericht, um kleinere Unfälle mit Sachschaden. (ma)

Bad Sassendorf - Nach Parkplatzunfall geflüchtet Am Samstag, den 07.01.2016, gegen 22:00 Uhr, parkte ein 20-jähriger Mann aus Anröchte seinen PKW, ein schwarzer Mitsubishi, in Bad Sassendorf auf einem Parkplatz in der Gartenstraße. Als er um 23:45 Uhr zu seinem PKW zurückkam, stellte er hinten links an seinem PKW Kratzer und Deformationen fest. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem unbekannten Unfallverursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummern 02921-91000 entgegen. (md)

Lippetal-Oestinghausen - Einbruch in Einfamilienhaus Am Samstag, 07.01.17 in der Zeit zwischen 15:30 - 18:00 Uhr kam es in der Schulstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter brachen ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses auf und gelangten so in das Haus. Konkrete Angaben zu Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden. Die Polizei in Soest nimmt Hinweise unter 02921-91000 entgegen. (ma)

Wickede(Ruhr) - Einbruch in Einfamilienhaus Am Samstag, 07.01.17 gegen 09 Uhr bemerkte ein Zeitungsbote eine offenstehende Haustür im Bereich der Kapellenstraße. Die hinzugerufene Polizei konnte feststellen, dass die Haustür aufgehebelt und in das Haus eingebrochen wurde. Konkrete Angaben zu Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden. Die Polizei in Werl nimmt Hinweise unter 02922-91000 entgegen. (ma)

Lippstadt - Verdacht der Brandstiftung in 2-Familienhaus In einem 2 Familienhaus in der Oststraße kam es am Samstag, 07.01.17 gegen 12:45 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung im Treppenhaus. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr Lippstadt mussten die insgesamt 7 Bewohner in ihren Wohnungen bleiben, da das Treppenhaus zu stark verqualmt war. Anschließend wurde festgestellt, dass Zeitungen im Kellerbereich angefangen hatten zu brennen. Eine Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter 02941-91000 entgegen. (ma)

Lippstadt-Benninghausen - Frau nach Verkehrsunfall leicht verletzt Am 07.01.2017, gegen 15:20 Uhr, kam eine 25-jährige Frau aus dem Lippetal auf der Flurstraße in Benninghausen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem Vorsprung eines Erdgrabens. Die junge Frau wurde hierbei leicht verletzt und wurde vor Ort von dem ebenfalls alarmierten Rettungskräften ambulant behandelt. Es ist zu vermuten, dass die Unfallursache bei nicht angepasster Geschwindigkeit in Zusammenhang mit den vorherrschenden Straßen- / Witterungsverhältnissen lag. Es entstand erheblicher Sachschaden an dem PKW. (md)

Anröchte - zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser Am Freitag, den 06.01.2017, in der Zeit zwischen 06:45 Uhr und 19:45 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in der Hospitalstraße die Terrassentür auf. Im Haus durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Ebenso am Freitag, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang in ein Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Str. Auch hier wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt. Zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme konnte noch nicht geklärt werden, wie sich die Täter Zugang in das Haus verschafft haben. In beiden Fällen können noch keine Angaben zum Diebesgut gegeben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei in Soest nimmt Hinweise unter 02941-91000 entgegen. (md)

