POL-SO: Soest - Polizei fragt: "Wer kennt diesen Mann?"

Wer kennt diesen Mann? Bild-Infos Download

Soest (ots) - Bereits am zweiten Juni 2016 erbeuteten unbekannte Täter bei einem Taschendiebstahl in der Soester Innenstadt eine EC-Karte. Nur kurz nach der Tat versuchte eine unbekannte, männliche Person mit dieser Karte in einer Filiale am Soester Markt am Geldautomaten Bargeld abzuheben. Der Versuch schlug jedoch fehl. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Arnsberg mit einem richterlichen Beschluss einer Veröffentlichung des Bildmaterials zugestimmt. Zeugen, die Hinweise auf die Identität oder den Aufenthalt des Tatverdächtigen geben können, melden sich bei der Kriminalpolizei in Soest. Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell