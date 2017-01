POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Einbruch in die Soletherme

Erwitte (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag in die Soletherme an der Weringhauser Straße ein. Vermutlich durch eine mit Gewalt geöffnete Nebeneingangstür gelangten sie in das Gebäude. Bei ihrem Weg durch die Räume zerstörten sie weitere Türen, und gelangten schließlich an den Tresor, den sie mit Hilfe eines Schweißbrenners öffneten und eine unbekannte Menge Bargeld entwendeten. Die Tat hatte sich zwischen Donnerstag, 22:15 Uhr, und Freitag, 05:30 Uhr, ereignet. Die Kriminalpolizei in Lippstadt hofft auf Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Solebades aufgefallen sind. Telefon: 02941-91000. (fm)

