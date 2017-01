POL-SO: Soest - Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Bild-Infos Download

Soest (ots) - Beim Abbiegen vom Senator-Schwartz-Ring in den Schloitweg übersah am Donnerstag gegen 15:00 Uhr eine 35-jährige Autofahrerin aus Koblenz den PKW einen 22-jährigen Soester, der geradeaus auf dem Senator-Schwartz-Ring in Richtung Arnsberger Straße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Dabei wurden der 22-jährige Soester und seine 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 17000 Euro. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell