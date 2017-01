POL-SO: Rüthen - Kaminbrand

Rüthen (ots) - Am Donnerstagabend geben 18:30 Uhr kam es zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in der Burgstraße. Da der Eigentümer rechtzeitig durch starke Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam wurde konnten Feuerwehr und Schornsteinfeger Schlimmeres verhindern. Es entstand kein Gebäudeschaden am Wohnhaus. Personen wurden nicht verletzt. (fm)

