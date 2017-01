POL-SO: Erstmeldung zu Raubüberfall in Lippstadt

Soest (ots) - Lippstadt - Raubüberfall auf Geschäft Heute, um 17:50 Uhr, wurde ein Juweliergeschäft in der Poststraße überfallen. Ein männlicher Täter betrat die Geschäftsräume und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Dem Verkäufer blieb nichts anderes übrig, als dem Täter eine Geldbörse mit Bargeld auszuhändigen. Der Täter flüchtete danach in Richtung Soeststraße. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, graue Kleidung, maskiert mit einem schwarzen Schal. Die Polizei in Lippstadt bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise (Tel.: 02941/91000). (dt)

Sobald weitere, gesicherte Erkenntnisse bekannt sind, werden wir Sie auf diesem Wege benachrichtigen. Von telefonischen Nachfragen bitten wir dringend abzusehen.

