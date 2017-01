POL-SO: Lippstadt - Technische Sicherung verhinderte Einbruch

Vorhandene Sicherungsvorrichtungen verhindern Wohnungseinbrüche. Weitere Informationen auf: www.polizei-beratung.de Bild-Infos Download

Lippstadt (ots) - Nachdem unbekannte Täter am Mittwoch die Scheibe an einer Terrassentür im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses im Kastanienweg eingeschlagen hatten, scheiterte der Einbruch an einem abschließbaren Fenstergriff. Die Täter konnten die Verriegelung nicht öffnen um in die Wohnung zu gelangen, und verließen den Tatort ohne Diebesgut. Der Tatzeitraum erstreckte sich von 08:00 Uhr bis 17:50 Uhr. Die Polizei fragt:" Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen in der Straße oder an einem der Häuser gesehen?" Hinweise an Telefon: 02941-91000. (fm)

