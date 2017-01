POL-SO: Lippstadt - 50-Jährigen auf offener Straße zusammenschlagen

Lippstadt (ots) - Am Mittwoch gegen 21:00 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen auf der Hospitalstraße, die sich gegenüber einer Gaststätte ereignete. Zwei Männer schlugen und traten dabei auf einen 50-jährigen in Lippstadt wohnenden Mann ein. Dabei soll auch ein Baseballschläger benutzt worden sein. Die Zeugen informierten Rettungskräfte und Polizei. Vor deren Eintreffen flüchteten die unbekannten Schläger zu Fuß über die Hospitalstraße in Richtung Klosterstraße. Der Geschädigte, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde mit dem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er war ansprechbar. Auf Grund einer Augenverletzung wurde eine Verlegung in das Uniklinikum in Münster erforderlich. Nach ersten Ermittlungen waren wohl Streitigkeiten im persönlichen Umfeld des Geschädigten Grund für die Auseinandersetzung. Die Ermittlungen dauern an. Die beiden Männer wurden von den Zeugen wie folgt beschrieben: Der erste Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und von kräftiger und muskulöser Statur. Dreitagebart und südeuropäisches Aussehen. Bekleidet war er mit einer Wollmütze, einer dunklen Hose und einem hellen Oberteil. Der zweite Täter war ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt, von schlanker Statur und dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei in Lippstadt sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall oder die Identität der Täter geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

