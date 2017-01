POL-SO: Warstein-Hirschberg - Verkehrsunfall-Polizei sucht dunklen PKW

Warstein (ots) - Auf dem Weg auf der L735 von Hirschberg in Richtung Warstein wich am Mittwoch gegen 17:00 Uhr eine 47-jährige Autofahrerin aus Rüthen einem dunklen Fahrzeug aus, das zu weit in ihre Fahrspur gefahren war. Bei dem Ausweichmanöver geriet die 47-Jährige in den Straßengraben und prallte gegen eine Feldauffahrt. Sie wurde hierbei verletzt. Das andere Fahrzeug, ein dunkler PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Daher sucht die Polizei in Warstein jetzt Zeugen die den Unfall beobachteten, oder Hinweise auf den dunklen PKW geben können. Telefon: 02902-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell