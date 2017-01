POL-SO: Wickede - Tageswohnungseinbrüche

Wickede (ots) - Zwischen 17:45 Uhr und 20:40 Uhr hebelten Einbrecher am Mittwoch das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Straße Im Ohl auf. Bei der Suche nach Wertsachen erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld. Ebenfalls am Mittwoch, zwischen 07:40 Uhr und 19:10 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Reihenhaus in der der Straße Kleine Trift in Wickede-Wiehagen. Auch hier hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoß des Hauses auf und öffneten alle Schränke und Schubladen auf der Suche nach wertvollen Gegenständen oder Bargeld. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell