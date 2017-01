POL-SO: Werl - In den Gegenverkehr geraten

Werl (ots) - Eine 31-jährige Frau aus Werl fuhr am Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr auf der Hammer Straße, etwa 250 Meter nördlich des Salinenrings, mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie dann mit dem LKW eines 51-Jährigen aus Lage. Dabei geriet der PKW durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern und kam quer zur Fahrbahn hinter dem LKW zum Stehen. Die 31-Jährige wurde dabei verletzt und zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Hammer Straße war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt. Der Sachschaden betrug zirka 12000 Euro. (fm)

