POL-SO: Welver-Einecke - Fahrzeug prallte gegen Baum

Welver (ots) - Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr fuhr ein 42-jähriger Soester mit seinem Fahrzeug auf der Einecker Straße/L747 aus Richtung Klotingen in Fahrtrichtung Einecke. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite und verkeilte sich zwischen Baum und dem zum Feld hin ansteigenden Straßengraben. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Verletzten festgestellt hatten. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell