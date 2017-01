POL-SO: Soest - Unfallfahrer nicht mehr fahrtüchtig

Soest (ots) - Am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Autofahrer aus Erwitte einen PKW, der an der Kreuzung Werler Landstraße/ Senator-Schwartz-Ring einfach nach rechts abbog, ohne die rote Ampel zu beachten. Anschließend fuhr er in Schlangenlinien über den Senator-Schwartz-Ring und geriet dabei mehrfach auf den rechten Gehweg und gefährdete dort weitere Personen. Der Zeuge folgte dem auffälligen PKW und informierte die Polizei. Auf dem Herzog-Adolf-Weg fuhr das verdächtige Fahrzeug über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei sein Fahrzeug und die Verkehrszeichen. Ohne zu halten setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, und gefährdete in der Folge weitere Verkehrsteilnehmer. Am Lübecker Ring wurde das Fahrzeug gestoppt. Der 78-jährige Soester war desorientiert und konnte sich weder an den Unfall noch die Fahrtstrecke erinnern. Aus diesem Grunde bestanden erhebliche Zweifel an der Fahrtauglichkeit. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden der Führerschein und das beschädigte Fahrzeug sichergestellt. Eine Meldung an der Straßenverkehrsamt erfolgte. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell