POL-SO: Bad Sassendorf - Jugendliche randalierten

Bad Sassendorf (ots) - Am Dienstagabend kurz vor 22:00 Uhr wurden der Polizei auf dem Lohweg in Lohne mehrere Jugendliche gemeldet, die Feuerwerkskörper zündeten und Mülltonnen umwarfen. Als die Polizeibeamten eintrafen stellten sie außerdem fest, dass auch nahe einer Bushaltestelle zwei Gullideckel aus der Fahrbahn entfernt worden waren. Zwei von sieben Jugendlichen wurden von den Beamten im Bereich Im Schulzenhof angetroffen, wie sie gerade wieder Silvesterböller zünden wollten. Die Beiden flüchteten zu Fuß, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung festgehalten und mit zur Wache genommen werden. Die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen aus Soest und Bad Sassendorf standen unter Alkoholeinfluss. Nach einer ersten Befragung wurden sie in die Obhut der Eltern übergeben. Gegen die Beiden und weitere Tatverdächtige wurden Anzeigen wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gefertigt. Die Polizei in Soest sucht jetzt nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf diese Gruppe Jugendlicher geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell