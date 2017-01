POL-SO: Soest - Einbruchversuch-Täter flüchteten

Soest (ots) - Nachdem Einbrecher einen Zeugen bemerkten, der durch laute Geräusche auf den versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Paderborner Landstraße aufmerksam geworden war, flüchteten sie in Richtung Stadtpark. Zu dem versuchten Einbruch kam es am Montag kurz nach 16:00 Uhr. Als die Einbrecher versuchten eine Fensterscheibe an der Terrassentür einzuschlagen, waren sie von dem Zeugen bemerkt worden. Dieser konnte die beiden Männer wie folgt beschreiben: Etwa 16 bis 18 Jahre alt, schlaksige Statur, 180 Zentimeter groß, südländisches Aussehen. Die beiden Täter waren in Richtung Stadtpark davongelaufen. Die Scheibe der Terrassentür hatten sie mit einem Stein, den sie zuvor mit einem Lappen eingewickelt hatten, bereits teilweise zerstört. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität, oder die weitere Fluchtrichtung der beiden Einbrecher geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell