POL-SO: Soest-Ampen - Mülleimerbrand im Feuerwehrgerätehaus

Soest (ots) - Gegen 20:45 Uhr bemerkten Zeugen am Montagabend Rauch im Feuerwehrgerätehaus an der Werler Landstraße. Durch Mitglieder des örtlichen Löschzuges wurden die Flammen mit einem Pulverlöscher schnell erstickt. Wie die Mülltonne in Brand geraten konnte steht noch nicht fest. Durch die Flammen wurde ein Feuerwehrfahrzeug leicht beschädigt. Das Gebäudeinnere wurde durch die Rußentwicklung verschmutzt. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell