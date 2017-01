POL-SO: Werl - Diebe erbeuteten 100 Staubsauger

Werl (ots) - Bei dem Einbruch in eine Lagerhalle in der Straße Am Maifeld erbeuteten unbekannte Diebe im Laufe des vergangenen Wochenendes fünf Paletten mit je 20 verpackten Staubsaugern der Marke Dema Typ 60900 im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter schlugen die Scheibe an einem Rolltor zum Gebäude ein, und entriegelten anschließend da Rolltor. Mit einem Hubwagen und einem Gabelstapler transportierten sie die Beute dann offenbar an das Tor und transportierten die Paletten ab. Die Tat wurde am Montagmorgen bemerkt. Die Kriminalpolizei in Werl sucht jetzt Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen am und rund um den Tatort gemacht haben, oder Hinweise auf den Verbleib der Beute geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell