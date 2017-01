POL-SO: Werl - Einbrecher kamen über das Dach

Werl (ots) - Bei einem Einbruchdiebstahl in das Kolping Bildungszentrum in der Belgischen Straße zwischen Samstag und Montagmorgen erbeuteten die Täter einen kleinen Möbeltresor mit Bargeld in unbekannter Höhe. Die Diebe waren auf das Gebäudedach gestiegen und hatten dort ein großes Dachfenster eingeschlagen. Von dort gelangten sie in die Büroraume in denen sie weitere Innentüren gewaltsam öffneten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

