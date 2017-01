POL-SO: Geseke - Garage aufgebrochen

Geseke (ots) - In den vergangenen Tagen wurde eine Garage an der Südmauer aufgebrochen und hochwertiges Elektrowerkzeug im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Der Diebstahl von Akkuschrauber, Fuchsschwarz und Bohrhammer wurde am Sonntagnachmittag von dem Besitzer festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter, oder den Verbleib der Beute geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

