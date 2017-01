POL-SO: Werl - Mülltonnen abgebrannt

Werl (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen gerieten am Sonntagabend gegen 23:00 Uhr insgesamt vier Mülltonnnen auf dem Schulhof der Städtischen Realschule in der Straße Zum Salzbach in Brand. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht, ohne dass es zu weiteren Schäden kam. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung und den Verlauf des Feuers geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell