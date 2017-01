POL-SO: Lippstadt - Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Lippstadt (ots) - In der Nacht zu Samstag wurden in der Lippstädter Innenstadt in mindestens vier Fällen Fahrzeuge mutwillig beschädigt. In der Behringstraße, der Nußbaumallee und in der Liebigstraße wurden an Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. In der Burgstraße wurden an einem schwarzen Mercedes die Frontstoßstange und der Kühlergrill beschädigt. Der so angerichtete Sachschaden betrug mehrere tausend Euro. Die Polizei in Lippstadt sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

