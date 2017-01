POL-SO: Anröchte - Grasdach geriet in Brand

Anröchte (ots) - Durch einen Feuerwerkskörper geriet am Samstagabend gegen 17:45 Uhr das Grasdach eines Hauses in der Hedwigstraße in Brand. Das Feuer wurde sofort bemerkt und durch den Eigentümer eigenständig gelöscht. Die Feuerwehr wurde informiert und sah nach Folgeschäden. Nach Angaben des Eigentümers kam es zu keinem Gebäudeschaden. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell