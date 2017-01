POL-SO: Soest - Wohnungseinbrüche in der Silvesternacht

Soest (ots) - In der Nacht zu Sonntag schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses im Eselsweg in Soest-Hattrop ein. Alle Räume wurden anschließend durchsucht. Zum Diebesgut konnten die Geschädigten, die sich von Samstag, 19:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 02:10 Uhr, außerhalb aufhielten noch keine Angaben machen. Bereits kurz vor Mitternacht waren Bewohner eines Hauses in der Schendelerestraße durch das Gebell ihres Hundes auf einen Einbruchversucht in ihr Haus aufmerksam geworden. Zunächst waren sie von einer verirrten Silvesterrakete ausgegangen, die gegen das Fenster geflogen war. Bei näherer Betrachtung, und unter Hinzuziehung der Polizei, stellte sich heraus, dass Unbekannte offenbar die Rollladen an einem Fenster hochgeschoben und anschließend die Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Durch das Hundegebell wurden die Täter von der weiteren Tatausführung abgehalten. Hinweise auf mögliche Täter zu den beiden Taten nimmt die Polizei in Soest unter- 02921-91000- entgegen. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell