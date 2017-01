POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippetal (ots) - Am Samstag zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr schlugen Einbrecher mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür eines Hauses an der Lippstädter Straße ein, und entriegelten durch die entstandene Öffnung die Tür. Sie durchsuchten in sämtlichen Räumen die Schränke nach Wertsachen. Zum Diebesgut konnten noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell