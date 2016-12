POL-SO: Lippstadt - Einbrecher nach kurzer Flucht festgenommen

Lippstadt (ots) - Nach dem Einbruch in eine Transportfirma im Koggenweg nahm die Polizei am Freitagmorgen gegen 01:30 Uhr einen 38-jährigen Mann aus Weinsberg fest. Zeugen waren durch Lärm in den Lager- und Büroräumen auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatten unverzüglich die Polizei informiert. Der Tatverdächtige war in das Gebäude eingedrungen und hatte mit Elektrowerkzeugen, die er in der Halle fand Schlösser und Schränke gewaltsam geöffnet. Diebesgut hatte er bereits vor der Halle für den Abtransport bereit gelegt. Dabei wurde er von den Beamten der Wache Lippstadt überrascht. Der 38-Jährige versuchte noch zu Fuß zu flüchten, wurde jedoch nach kurzer Flucht auf der Hansastraße festgenommen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige bereits in anderer Sache zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Ermittlungen dauern an. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell