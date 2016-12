POL-SO: Erwitte - Vorfahrt missachtet-Lichtzeichenanlage war ausgefallen

Erwitte (ots) - Beim Abbiegen von der Soester Straße/B1 auf die B55 n übersah am Donnerstag gegen 17:20 Uhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Warstein den PKW einer 22-jährigen Frau aus Lippstadt, die auf der B1 in Richtung Erwitte unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge so stark, dass sie nicht mehr fahrbereit waren, und durch Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Der Sachschaden betrug etwa 12000 Euro. Zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens war die Ampelanlage an der Kreuzung ausgefallen. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell