POL-SO: Bad Sassendorf - Lebensbaumhecke durch Feuer beschädigt

Bad Sassendorf (ots) - Vermutlich Silvesterknaller hatten am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr in der Straße Im Malerwinkel eine Lebensbaumhecke in Brand gesetzt. Zeugen hörten, wie vermutlich von Jugendlichen, Knallkörper gezündet wurden. Kurz danach standen die zwei Meter hohen Pflanzen in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte einen größeren Schaden. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, die unter Umständen nicht vorsätzlich, jedoch zumindest fahrlässig den Schaden verursachten. Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell