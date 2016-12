POL-SO: Werl - Brand eines Motorrollers

Werl (ots) - In der Nacht zu Freitag geriet aus unbekannten Gründen ein Motorroller in Brand. Das Fahrzeug war vor einem Haus auf der Graugrevestraße abgestellt. Das Feuer war von Zeugen gegen 02:30 Uhr gemeldet worden. Der Roller wurde durch die Flammen vollständig zerstört. An dem Gebäude entstanden durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls Schäden. Die Polizei geht im vorliegenden Fall von Brandstiftung aus, und sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell