POL-SO: Werl - Versuchter Geschäftseinbruch

Werl (ots) - Am Freitagmorgen gegen 02:50 Uhr wurde der Einbruchversuch an einer Buchhandlung in der Steinerstraße gemeldet. Unbekannte Täter hatten in der Nacht versucht die Eingangstür zum Geschäft aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Der Sachschaden an der beschädigten Tür wurde auf mindestens 500 Euro beziffert. Die Polizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell